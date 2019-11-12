ارتفاع إنتاج حقل الفارغ إلى 250 مليون قدم

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن طاقة إنتاج حقل الفارغ سترتفع إلى 250 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب إنتاج حوالي عشرة آلاف برميل من المكثفات يوميا من سبع آبار.

وأكدت المؤسسة في بيان لها الاثنين إتمام التجارب التشغيلية للمرحلة الثانية في محطة الغاز بحقل الفارغ بواسطة فرعها شركة الواحة، مشيرة إلى أنها ستدخل بئرا ثامنة لخط الإنتاج في الأيام المقبلة.

وجاء في بيان المؤسسة أيضا أن البئر الثامن سيمد الإنتاج من الغاز بثلاثين مليون قدم مكعبة وحوالي خمسة آلاف برميل يوميا من المكثفات بمجرد الانتهاء من إصلاح عطل التسرب في البئر.

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