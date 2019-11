صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط آمال بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى تقدم في مفاوضات التجارة بينهما.

حيث جرى تداول عقود برنت بارتفاع نسبته 0.5% إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى 56.55 دولار للبرميل.

هذا وتراجعت الأسعار الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهراً، والتي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

من جهته قال ترامب يوم السبت الماضي أن المحادثات مع الصين تمضي بشكل جيد جداً، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقاً إلا إذا كان الأمثل لواشنطن.

The post المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين تدفع أسعار النفط للارتفاع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا