“حصر الديون” تعقد اجتماعها الثاني

عقدت لجنة حصر الديون والالتزامات المترتبة ما بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي اجتماعها الثاني أمس الاثنين بمقر وزارة المالية في طرابلس.

ونوقش في الاجتماع الذي حضره إلى جانب أعضاء اللجنة رئيس رابطة المتقاعدين وممثلون عن لجنة ترشيد المرتبات، وضع آلية للتحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح المتقاعدين.

وكان وزير المالية فرج بومطاري قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من أحد عشر عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وشدد القرار وقتها على ضرورة اقتراح حلول تقضي بتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها.

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