اقتصاد

“حصر الديون” تعقد اجتماعها الثاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة حصر الديون والالتزامات المترتبة ما بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي اجتماعها الثاني أمس الاثنين بمقر وزارة المالية في طرابلس.

ونوقش في الاجتماع الذي حضره إلى جانب أعضاء اللجنة رئيس رابطة المتقاعدين وممثلون عن لجنة ترشيد المرتبات، وضع آلية للتحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح المتقاعدين.

وكان وزير المالية فرج بومطاري قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من أحد عشر عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وشدد القرار وقتها على ضرورة اقتراح حلول تقضي بتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك