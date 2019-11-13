توزيع منتج الـ “بولي إثيلين” على السوق المحلي

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شرعت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز بالبدء في شحن منتج الـ “بولي إثيلين” للسوق

المحلي، بتخصيص أولى الشحنات لمصنع غزال المدينة بمدينة بنغازي وتقدر الكمية بحوالي 20 طن .

وستستمر عمليات الشحن للسوق المحلي بشكل متواصل بداية من يوم أمس الثلاثاء وفق التسلسل الإجرائي المطلوب والمعلن عنه في وقت سابق .

وقال مدير مصنع البولي إثيلين “المكلف” مسعود منيسي إن المنتوج الجاهز للبيع الآن بلغ “7000” طن ، وطمأن الجميع بأن القدرة الإنتاجية للمصنع ستغطي كافة احتياجات السوق المحلي وبجودة ومواصفات عالية ، وأن المصنع بصدد تشغيل الخط الثاني في القريب العاجل.

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