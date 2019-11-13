الغويل: عملة روسيا لها تأثير اقتصادي سيء وعلى المركزي سحبها

أكد عضو معهد السياسات الخارجية في جامعة جون هوبكنر الأمريكية حافظ الغويل أن العملة المطبوعة في روسيا لها تأثير سيء جدا على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويجب منع تداولها، لأنها ستخلق إشكاليات في المدى القصير.

وأضاف الغويل في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية”، الثلاثاء، أن الأموال التي طبعت في سنة 2016 كانت لشن العدوان على طرابلس وشراء الدولار من السوق السوداء مما نتج عنه ارتفاعه إلى أكثر من 9 دينار وهذه الأموال جذرت الانقسام السياسي الحقيقي، وأصبحت ليبيا دولتين.

وبين الغويل، أن البنك المركزي طرابلس يستطيع أن يتعامل مع هذه المشاكل فبإمكانه طباعة عملة قانونية وأخذ المزور، مشيرا أنه إذا جفت منابع المال في المنطقة الشرقية سيضطر حفتر للتخلي عن عدوانه على طرابلس ويقبل بالحل السياسي.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي طالب، في بيان أصدره السبت، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومواجهة خطر طباعتها خارج الأطر القانونية.

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