اقتصاد

ليبيا تستحوذ على أكبر نسبة من صادرات الإسمنت المصري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المجلس التصديري لمواد البناء المصري في بيانات حديثة له أوضحت أن ليبيا استحوذت على أكبر نسبة من صادرات الإسمنت المصري بنسبة 52% في الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام.

وشملت البيانات عائدات الصادرات عن الفترة ذاتها والتي بلغت 54 مليون دولار أي ما يعادل 931 مليون جنيه و700 الف.

ومن جهته خاطب المجلس التصديري وزير التجارة والصناعة بوضع حلول عاجلة لقرار منع توريد ليبيا السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية التي أقرته الحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي، الأمر الذي يتوقع أن تكون تداعياته سلبية على الصناعات المصرية.

وكانت مصر قد دشنت الأشهر الماضية 10 مناطق لوجستية في منطقة السلوم لتعزيز الصادرات المصرية إلى ليبيا استعدادا لمرحلة الإعمار المنتظرة والتي قدرها البنك الدولي بقيمة 200 مليار دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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