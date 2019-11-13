ليبيا تستحوذ على أكبر نسبة من صادرات الإسمنت المصري

كشف المجلس التصديري لمواد البناء المصري في بيانات حديثة له أوضحت أن ليبيا استحوذت على أكبر نسبة من صادرات الإسمنت المصري بنسبة 52% في الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام.

وشملت البيانات عائدات الصادرات عن الفترة ذاتها والتي بلغت 54 مليون دولار أي ما يعادل 931 مليون جنيه و700 الف.

ومن جهته خاطب المجلس التصديري وزير التجارة والصناعة بوضع حلول عاجلة لقرار منع توريد ليبيا السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية التي أقرته الحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي، الأمر الذي يتوقع أن تكون تداعياته سلبية على الصناعات المصرية.

وكانت مصر قد دشنت الأشهر الماضية 10 مناطق لوجستية في منطقة السلوم لتعزيز الصادرات المصرية إلى ليبيا استعدادا لمرحلة الإعمار المنتظرة والتي قدرها البنك الدولي بقيمة 200 مليار دولار.

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