مؤسسة النفط تنفذ عدة مشاريع تنموية ببلديات الواحات

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الثلاثاء، عن تدشين عدد من مشاريع التنمية المستدامة في منطقة الواحات خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي، فإن من ضمن هذه المشاريع استكمال مدرسة ببلدية أجخرة لنحو 300 طالب، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء قاعة مؤتمرات بأوجلة، بالإضافة إلى الاطلاع على الطريق الرابط بين الواحات وأجدابيا بعد استكمال أشغال الصيانة به.

وجاء ذلك في إطار زيارة ميدانية قامت بها الإدارة إلى منطقة الواحات مطلع الشهر الجاري، اجتمع خلالها مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، برؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة، وذلك لمناقشة والاطلاع على حسن سير المشاريع الأخرى التي تشرف عليها المؤسسة في مختلف بلديات الواحات.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن من بين المشاريع الأخرى التي تشرف عليها المؤسسة بالواحات هي تجهيز غرفة عمليات بمستشفى أوجلة القروي، وتعشيب أرضية ملعب نادي جوهرة الصحراء.

وقد تزامنت هذه الزيارة مع استكمال أشغال الصيانة بالطريق الرابط بين منطقة الواحات وبلدية أجدابيا، المشروع الذي تموله وتشرف عليه المؤسسة استجابة للنداءات التي تقدّم بها رؤساء مجالس بلديات جالو وأوجلة وأجخرة، نظرا للحالة المتردية التي كان عليها الطريق، وما كان تشكّله من خطر على حياة المواطنين.

وأكد مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة، أن المؤسسة تعمل لصالح كافّة الليبيين، وأنهم يسعون من خلال هذه المشاريع إلى الاستجابة لاحتياجات سكان المناطق المجاورة لعملياتها، وإيجاد حلول عملية لمختلف المشاكل التي تواجههم.

وأضاف بوخطوة، أنّ هذه المشاريع ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وهو ما يحفزهم على المضي قدما في هذا المسار، والقيام بالمزيد من المشاريع المماثلة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في كافّة أرجاء ليبيا، على حد قوله.

وتندرج هذه المبادرات في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بسياسة الجار الطيب، وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المجاورة للعمليات النفطية، وفقا لما ذكرت المؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24