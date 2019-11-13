الشريف: “أزمة شرعية” أوقفت مرتبات الخطوط الليبية

صرحت رئيسة اتحاد عمال ليبيا نرمين الشريف، بأن إيقاف مرتبات العاملين في شركة الخطوط الجوية الليبية كان بسبب توقف مصرف الجمهورية عن التعامل مع الإدارة المالية الحالية للشركة.

وأضافت الشريف في تصريحات لـ218 أن إدارة الشركة الحالية لا تملك السجل التجاري، مُشيراً إلى أنه الآن بين يد اللجنة التسييرية الجديدة للشركة والتي كلفت من قبل مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

وأكدت نرمين أنها اجتمعت مع اللجنة التسييرية للخطوط ووافقت اللجنة على توقيع الحوافظ فور وصولها من الإدارة المالية التي لم تسلمها حتى الآن للجنة التسييرية .

يذكر أن إدارة الخطوط الجوية الليبية الموجودة بمنطقة الماجوري لا تعترف حتى الآن بقرار مجلس الوزارء بتكليف لجنة تسييرية للشركة، ما أدى لتعطيل إجراءات مرتبات العاملين وأحدث انقساماً داخل الشركة.

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