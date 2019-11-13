ليبيا حاضرة باجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في البحرين

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس اتحاد الغرف العربية في البحرين بدورتها الـ130 تحت إشراف وتنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده، فيما مثل الاتحاد العام لغرف التجارة في ليبيا، أبوبكر شنب، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة.

ونوقش في جدول أعمال اجتماعات الدورة عدد من البنود والمحاور أبرزها التصديق على قرارات وتوصيات الدورة التي تسبقها للمجلس والتي عقدت في مسقط العمانية في فبراير الماضي.

واطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات بهذا الخصوص وتناولت إلى جانب ذلك مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2020، إضافة إلى الاطلاع على اجتماعات لجنة شؤون الغرف المشتركة بالخصوص.

وتضمنت الدورة أيضا حوارا حول المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي والمنتظر انعقاده يومي 11 و12 من ديسمبر المقبل في دولة الإمارات العربية.

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