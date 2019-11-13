اقتصاد

إنتاج “الخليج العربي” يبلغ 290 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان عن مستويات إنتاج الشركة اليومي من النفط الخام يوميا والذي قال إنه يتراوح بين 265 ألف برميل يوميا و290 ألفا.

وأضاف بن شتوان خلال تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” الأربعاء، أن إنتاج الشركة كان عند 314 ألف برميل يوميا في فبراير الماضي.

وكان بن شتوان قد بحث الفترة الماضية عمليات رفع الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركات أجنبية، بينها كان مع مدير المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير منشاوي عبدالكافي، حيث بحث معه إمكانية إعادة عدد من الآبار للإنتاج ودراسة أسباب الإغلاق ومعالجتها لتفادي أي مشاكل فنية مستقبلا.

وسبق ذلك بأيام اجتماع مجلس إدارة الخليج العربي مع المدير العام لشركة “اس بي جي” الألمانية فيليب شتاينر، نوقش فيه إمكانية تقديم الشريك الأجنبي حلولا وإيجاد آليات لتطوير الأعمال في مشروع الغاز “جي 22”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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