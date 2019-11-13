اجتماع يبحث حل أزمة موظفي شركة الخطوط الليبية

أقيم في مقر اللجنة التسييرية للخطوط الليبية المكلفة من مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة اجتماع ضم نقابات العاملين بشركات الطيران واتحاد عمال ليبيا لمناقشة مشكلة توقف مرتبات موظفي شركة الخطوط الليبية.

وقال رئيس اللجنة التسييرية المكلفة من قبل رئاسة الوزراء عياد العبار إن اللجنة لم تعطل أي مرتبات ولم تستلم الحوافظ رغم دعواتها الكثيرة للمالية في الإدارة الأخيرة، مضيفا أن اللجنة جاهزة للتوقيع عليها فورا دون تأخير.

وكلفت رئاسة الوزراء في الحكومة المؤقتة لجنة تسييرية لإدارة الشركة في هذه المرحلة ولم توافق إدارة الخطوط الليبية المتواجدة بمقر منطقة الماجوري على تسليم الإدارة مما صعب الأمر على شركة الخطوط الليبية في تنظيم عملها ووصل الانقسام إلى إنشاء إدارة أخرى بمنطقة طريق المطار وتعطل مرتبات الموظفين.

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