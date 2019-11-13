اقتصاد

الجمهورية يُوفّر بطاقات “الرائد” في الجبل الغربي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية لكافة عملائه في منطقة الجبل الغربي بالمنطقة الممتدة بين غريان و وازن إلى إمكانية الحصول على بطاقات الشراء المحلية “الرائد” من الفروع الواقعة في مناطقهم.

وبحسب ما نشرته إدارة المصرف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” فإن العملاء الراغبين بالاستفادة من خدمة بطاقات “الرائد” يمكنهم شحن بطاقاتهم بقيم مالية تتراوح بين ألف وألفي دينار ليتمكنوا من إتمام عمليات الشراء.

وكانت إدارة مصرف الجمهورية قد توصلت لاتفاق مبدئي مع المجلس البلدي في مدينة غريان لتوفير سيولة نقدية في فرع ميدان الشهداء بقيمة خمسة آلاف دينار للفرد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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