لأول مرة ..أوكرانيا تستورد الخام الليبي

نقلت ” S&P Global ” اليوم الأربعاء أن أوكرانيا بدأت في استيراد الخام الليبي ولأول مرة ، حيث وجد النفط الخام الليبي موطنًا نادرًا في أوكرانيا التى تبحث عن بدائل أرخص مع ارتفاع قيم بعض الخامات الخفيفة.

وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط الخفيف الأذربيجاني والغني والمتوسط ​​المقطرات و لكن أقساط ” أزيري لايت ” مقابل برنت وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات في الأسابيع الأخيرة مما دفع أوكرانيا إلى البحث عن المزيد من البدائل الاقتصادية.

وقد قالت هيئة ميناء أوديسا في بيان لها يوم الأربعاء الماضى إنها تلقت 81.282 طن متري من النفط من محطة الزاوية الليبية هذا الأسبوع وهو أول استيراد للنفط الخام من ليبيا.

وقد قامت شركة بروميثيوس إنرجي بتفريغ الخام الليبي في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر في أوديسا وكانت في طريقها إلى سيفاستوبول يوم الأربعاء وفقًا للبيانات الصادرة عن برنامج التدفقات التجارية لشركة S&P Global Platts.

وذكرت الصحيفة أن النفط الليبي من حقل الشرارة يشبه في نوعيته أزيري لايت وهو معروف بإنتاجية عالية من نواتج التقطير المتوسطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية