توقعات اقتصادية متفائلة تقفز بأسعار النفط

صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ، حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسة الافتتاح إلى 39 سنتا مسجلا 62.76 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي غرب تكساس 39 سنتا ليسجل 57.51 دولار للبرميل.

وكانت وكالة الطاقة العالمية قد أشارت إلى توقعاتها بأن يتباطأ الطلب العالمي على النفط ابتداء من 2025، فيما صرّح محمد باركيندو الأمين العام لأوبك إنه من المرجح خفض توقعات المعروض العام المُقبل.

و تناقضت تصريحات باركيدنو مع وكالة الطاقة العالمية بسبب التوقعات التي تُشير إلى أن إنتاج الولايات المتحدة يقترب من الارتفاع إلى مستويات قياسية مع اقتراب العام المُقبل.

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