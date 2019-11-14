ليبيا تُصدّر أول شحنة نفط لميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت إدارة ميناء أوديسا الأوكراني عن استلامها لأول شحنة من النفط الخام الليبي منذ تأسيس الميناء قبل 20 عاماً.

ووفقا للبيانات فإن الشحنة تقدر بـ 81.282 ألف طن وتم تصديرها من ميناء الزاوية النفطي عبر الناقلة “بروميثيوس إنيرجي” التي تحمل علم جزر مارشال وتم تفريغها خلال أربعين ساعة.

ويعد ميناء أوديسا من بين أكبر الموانئ في منطقة حوض البحر الأسود وتعد الشحنة الليبية التاسعة من حيث أعداد الدول المصدرة للنفط التي استقبلها الميناء الأوكراني بعد دول روسيا، كازاخستان، أذربيجان، إيران، العراق، البرازيل، فنزويلا، والولايات المتحدة.

ويُصدّر ميناء الزاوية النفطي إنتاج ليبيا من النفط الخام القادم من حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا بقدرة إنتاجية تفوق 315 ألف برميل يوميا.

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