اقتصاد

السيولة تتوفر لعملاء مصرف الجمهورية في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة المكتب الإعلامي في مصرف الجمهورية لـ218 عن توفر السيولة النقدية في فرع سوق الثلاثاء بطرابلس.

وأضافت الإدارة بأن السيولة توفّرت بسقف سحب قدره 3 آلاف دينار للفرد، مُشيرة إلى أنها توفرت أيضاً في عدد من الفروع الأخرى.

وكان مصرف الجمهورية قد أعلن أمس الأربعاء عن توقف بعض نقاط البيع عن العمل بسبب أعمال تطوير وتحسين الخدمة.
ويذكر أن الجمهورية كان قد أعلن عن توفر بطاقة الدفع المسبق الرائد في فروع المصرف في منطقة الجبل الغربي الممتدة من مدينة غريان حتى وازن بقدرة شحن تترواح بين 1000 و2000 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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