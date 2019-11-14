مدير مكتب المحافظ ينفي شروع المركزي في خطوات منع تداول العملة المطبوعة بروسيا

نفى مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عبداللطيف التونسي، الخميس، علمه بأي خطوات لتنفيذ التعليمات الصادرة من الرئاسي، بشأن منع تداول العملة المطبوعة في روسيا.

وأكد التونسي في تصريح لقناة “218” صحة مراسلة السراج للمحافظ الصديق الكبير باتخاذ إجراءات لمنع تداول العملة المطبوعة في روسيا، معتبرا إياها عملة “زائفة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد خاطب السبت، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمنع تداول العملة المطبوعة في روسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية