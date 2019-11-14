إعادة تشغيل معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل أبو الطفل

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن الانتهاء من أعمال صيانة نقاط تسرب الغاز المكتشفة في الفاصل المبدئي بالوحدة 301 والمبادل الحراري الثالث لقاطرة التبريد بالوحدة 305 في حقل أبو الطفل النفطي والتي دامت لمدة 5 أيام.

وأضافت الشركة عبر صفحتها الرسمية أنها ستعمل على إعادة تشغيل المصنع ابتداء من اليوم الخميس حيث ستستأنف ضخ الغاز الجاف إلى حقل الانتصار وكذلك المكثفات إلى ميناء الزويتينة، وأشادت مليتة بدور الأقسام ذات العلاقة بحقل أبو الطفل وإدارة العمليات على المجهودات المبذولة لإتمام الصيانة في الوقت المطلوب وبحسب معايير السلامة.

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