اقتصاد

إعادة تشغيل معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل أبو الطفل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن الانتهاء من أعمال صيانة نقاط تسرب الغاز المكتشفة في الفاصل المبدئي بالوحدة 301 والمبادل الحراري الثالث لقاطرة التبريد بالوحدة 305 في حقل أبو الطفل النفطي والتي دامت لمدة 5 أيام.

وأضافت الشركة عبر صفحتها الرسمية أنها ستعمل على إعادة تشغيل المصنع ابتداء من اليوم الخميس حيث ستستأنف ضخ الغاز الجاف إلى حقل الانتصار وكذلك المكثفات إلى ميناء الزويتينة، وأشادت مليتة بدور الأقسام ذات العلاقة بحقل أبو الطفل وإدارة العمليات على المجهودات المبذولة لإتمام الصيانة في الوقت المطلوب وبحسب معايير السلامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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