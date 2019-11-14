اقتصاد

خام برنت يسجل ارتفاعا في تعاملات اليوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا مسجلا 62.76 دولار للبرميل في جلسة الافتتاح.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي غرب تكساس 39 سنتا ليسجل 57.51 دولار للبرميل.

وكانت وكالة الطاقة العالمية قد أصدرت توقعاتها بأن يتباطأ الطلب العالمي على النفط ابتداء من 2025، فيما قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك إنه من المرجح خفض توقعات المعروض في 2020 حيث تتناقض تصريحات باركيدنو مع وكالة الطاقة العالمية كون إنتاج الولايات المتحدة من النفط بصدد تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة العام الجاري والمقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك