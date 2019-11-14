من المستحيل تنفيذه..مالية الوفاق تؤكد أنها لم تصدر أي مقترح تعديل مرتبات القطاع العام

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أكدت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أنها لم تصدر أي مقترح بشأن تعديل مرتبات القطاع العام، موضحة أن المجلس الرئاسي كذلك لم يصدر أي مقترح بالخصوص.

وقال المستشار في وزارة المالية عز الدين عاشور بحسب – صحيفة صدى – إنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا المقترح مع وجود 1.8 مليون من العاملين في القطاع العام.

ومن جهته، قال وزير المالية فرج بو مطاري في وقت سابق إن الحل لن يكون سهلاً بخصوص تعديل المرتبات بل سيكون مؤلماً وطويل الأجل.

وأضاف بومطاري :”نحن أمام مشكلتين وهما تضخم العاملين في القطاع العام وعدم وجود جدول مرتبات عادل”.

وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني وفاق الثلاثاء، على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام 2019م، برئاسة الرئيس فايز السراج على أن تتولى وزارة المالية تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه،

وأقر المجلس بالتوازي مع الإجراءات السابقة، استكمال إعداد الدراسات والمعالجات الاستراتيجية التي تتولاها وزارة المالية، في شأن هيكلة وتوحيد جدول موحد منظم يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام.

كما تم التوجيه بالتواصل والتنسيق مع الجهات التي حددت المعاملة المالية لها، بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية باتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتباتها بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.

وناقش مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، إعادة ضبط هيكلة بند مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

واستعرض الحاضرون المعالجات الاقتصادية والتشريعية، لخلفيات الموضوع والموازنة بين المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

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