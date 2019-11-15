ليبيا تُصدّر 630 ألف برميل نفط

أعلنت إدارة ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية في البلاد أمس الخميس عن تمكن الفرق الفنية من تسفير ناقلة النفط “ايجين مياته” التي تحمل العلم اليوناني وعلى متنها 630 ألف برميل من النفط الخام دون ذكر البلد المستورد لشحنة النفط.

وكانت إدارة ميناء السدرة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تسفير ناقلة النفط “ماران كوسيبيا” وعلى متنها 500 ألف برميل اتجاه ميناء الزويتينة الذي شحن منه أيضا نحو 500 ألف برميل لتبلغ كامل الشحنة مليون برميل دون الكشف عن وجهتها.

وفي سياق متصل، كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن ارتفاع إيرادات النفط والغاز في شهر أكتوبر من العام الجاري إلى 2.2 مليار دولار، بزيادة قيمتها 381 مليون دولار أي بنسبة 21% مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي.

وصرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنه على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فإن المؤسسة نجحت في رفع إيرادات شهر أكتوبر، من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج.

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

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