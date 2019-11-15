مساعٍ لتفعيل صفقات موقعة بين ليبيا وفرنسا

بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الخميس الاستعداد لعقد اجتماع موسع بين الشركات الليبية والفرنسية من المنتظر إقامته اليوم الجمعة.

وجاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها معيتيق هذه الأيام لفرنسا حيث التقى خلالها في باريس مع الكاتب العام لوزارة أوروبا فرانسوا دو لاترا وبحضور سفير ليبيا حامد الحضيري والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا افريديريك ديزاجنوا.

ووفقا لما نشره معيتيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الاجتماع سيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل عقود المشروعات المتوقفة.

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