اقتصاد

مساعٍ لتفعيل صفقات موقعة بين ليبيا وفرنسا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الخميس الاستعداد لعقد اجتماع موسع بين الشركات الليبية والفرنسية من المنتظر إقامته اليوم الجمعة.

وجاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها معيتيق هذه الأيام لفرنسا حيث التقى خلالها في باريس مع الكاتب العام لوزارة أوروبا فرانسوا دو لاترا وبحضور سفير ليبيا حامد الحضيري والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا افريديريك ديزاجنوا.

ووفقا لما نشره معيتيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الاجتماع سيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل عقود المشروعات المتوقفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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