تركيا تعاني انخفاض احتياطياتها النقدية

أصدر البنك المركزي التركي بيانا الخميس كشف فيه عن انخفاض إجمال الاحتياطي في تركيا الأسبوع الماضي بنحو 3 مليارات و241 مليون دولار مسجلا 102 مليار و36 مليون دولار بعد أن كان 105 مليارات و277 مليونا.

وأضاف البيان أن احتياطي الذهب انخفض بمقدار 397 مليون دولار في الفترة نفسها مقارنة بالفترات السابقة

ومن جهتها ذكرت صحيفة “يني جاغ” التركية عبر موقعها الإلكتروني أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي قد انخفضت في الثامن من نوفمبر الحالي بمقدار مليارين و844 مليون دولار، مشيرة إلى أنه سجل نحو 75 مليارا و430 مليون دولار من 78 مليارا و274 مليون دولار مطلع الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته أكد البيان أن احتياطيات الذهب انخفضت خلال الشهر الجاري 397 مليون دولار تقريبا متراجعة إلى 26 مليارا و606 ملايين دولار من 27 مليارا و3 ملايين دولار سابقا .

وأكد البيان انخفاض احتياطيات الذهب بمقدار 397 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، لتتراجع إلى 26 مليارا و606 ملايين دولار بعد أن كانت 27 مليارا و3 ملايين دولار.

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