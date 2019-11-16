“ونترشال ديا” تُؤكد استمرار مشاريعها في ليبيا

قال المدير التنفيذي لشركة وينترشال ديا “ماريو ميهرين” إن إدارة الشركة لا تفكر في الخروج من ليبيا رغم كل التحديات الأمنية الحاصلة والتي تعيق تنفيذ الكثير من خطط عملها.

ووفقا لتصريح ميهرين لموقع “ذا ناشيونال بزنس” حول نشاط الشركة في ليبيا فإن إجمالي إنتاج ونترشال ديا يبلغ أربعين ألف برميل يوميا عبر ثمانية حقول.

وكان العملاق الألماني قد تمكن من إنتاج ستين ألف برميل يوميا بتراجع قدره عشرون ألف برميل وأوضح المدير التنفيذي حاجة خطوط الأنابيب ومحطات التصدير لصيانة إلا أنها لم تتمكن من ذلك لخطورة الوضع الأمني الأمر الذي لم يمكن شركائها الأجانب من الوجود في ليبيا للقيام بعمليات الصيانة.

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