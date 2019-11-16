فرنسا تحتضن ملتقى “فرص الاقتصاد الليبي”

شارك النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الجمعة في فعاليات الحدث الاقتصادي تحت شعار” فرص الاقتصاد الليبي” الذي نظمته وكالة بزنس فرانس برعاية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة أوروبا للشؤون الخارجية في العاصمة الفرنسية باريس.

ونوقش في الحدث الذي حضره إلى جانب معيتيق رجال أعمال ممثلين عن القطاع الخاص في ليبيا، تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحسين التبادل التجاري وإمكانية تفعيل العقود المتوقفة بالإضافة لدراسة فرص الاستثمار المتاحة.

وعبرت من جهتها سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين عن أهمية الحدث الاقتصادي المشترك لما يحمله من آثار إيجابية على الطرفين.

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