ميناء بنغازي يترقب وصول سفينتي سيارات

توقع مصدر في ميناء بنغازي وصول سفينة السيارات “غراند ميرا فيوري” خلال الساعات المقبلة لميناء بنغازي وعلى متنها 1700 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية.

وقال عبد الكريم الخشمي، موظف في ميناء بنغازي، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إنه يتوقع وصول سفينة سيارات أخرى- لم يذكر اسمها- تحمل على متنها 580 سيارة مستوردة من السوق الكورية بالإضافة إلى سفينة تحمل على متنها 102 شاحنة.

وكانت إدارة الميناء قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن وصول السفينة “سبرينق اكسبرس” وعلى متنها 2072 سيارة أوروبية.

ويشهد ميناء ينغازي على حالة استقرار في حركة السفن الموردة للسلع والبضائع بمختلف أصنافها والمستوردة لصالح القطاعين العام والخاص.

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