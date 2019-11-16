حوالي 6600 سيارة تصل ميناء مصراتة

استقبل ميناء مصراتة، اليوم السبت، سفنا تحمل على متنها سيارات مستوردة من السوقين الكورية والبلجيكية.

ووفقا لبيانات صادرة عن إدارة الميناء اليوم السبت، فإن السفينة morning curier التابعة للوكيل الملاحي الفلك المشحون، رست وعلى متنها 3229 سيارة كورية.

كما دخلت سفينة السيارات mira foira grand التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا وعلى متنها 3388 سيارة من السوق الأوروبية.

وكانت سفينة السيارات “غراند مارك” قد وصلت إلى ميناء مصراتة منتصف الشهر الماضي، وعلى متنها 4182 سيارة مستوردة جلها من السوق الكورية.

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