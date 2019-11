حذر مصرف الجمهورية زبائنه من محاولات اختراق وسرقة بياناتهم عبر رابط يحمل تطبيقا خاصا بالبطاقات الإلكترونية من خلال صفحة مزورة.

وقال المصرف في بيان له على موقعه الالكتروني؛ أن الصفحة الرسمية لمصرف الجمهورية لا تقوم بتقديم خدمات الكترونية “اون لاين” كما أن عدد معجبيها قرابة 163 ألف معجب وليس معجبا واحدا كما جاء في الصفحة المزورة ولهذه وجب التنوية والتحذير من التعامل مع روابط يتم وضعها في التعليقات

The post مصرف الجمهورية يُحذر زبائنه من محاولات اختراق وسرقة بياناتهم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا