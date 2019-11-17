شحنات سيارات أمريكية وكورية تصل ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي السبت عدد من السفن التي تحمل بضائع متنوعة من بينها سفينة نقل الحاويات “كونت شيب ماكس” التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية تحمل على متنها نحو 323 حاوية بضائع وسلع غذائية مختلفة.

كما دخلت إلى الميناء 38 حاوية مُحمّلة بسيارات مُستوردة من أمريكا إضافة إلى السفينة “ألوبو” التابعة لشركة دليل للتوكيلات الملاحية محملة بـ 274 حاوية من السلع المختلفة.

وسجّلت إدارة الميناء دخول سفينة نقل السيارات “موسيل أس” والتي تتبع للوكيل شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 557 سيارة قادمة من السوق الكورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية