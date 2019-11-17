اقتصاد

شحنات سيارات أمريكية وكورية تصل ميناء بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي السبت عدد من السفن التي تحمل بضائع متنوعة من بينها سفينة نقل الحاويات “كونت شيب ماكس” التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية تحمل على متنها نحو 323 حاوية بضائع وسلع غذائية مختلفة.

كما دخلت إلى الميناء 38 حاوية مُحمّلة بسيارات مُستوردة من أمريكا إضافة إلى السفينة “ألوبو” التابعة لشركة دليل للتوكيلات الملاحية محملة بـ 274 حاوية من السلع المختلفة.

وسجّلت إدارة الميناء دخول سفينة نقل السيارات “موسيل أس” والتي تتبع للوكيل شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 557 سيارة قادمة من السوق الكورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك