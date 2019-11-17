“اتفاق صندوق النقد” يرفع أسعار المحروقات في تونس

ارتفعت أسعار المحروقات في تونس بنسبة 24% منذ اتفاق صندوق النقد الدولي سنة 2016 للقرض الميسر المتفق عليه بين السلطات التونسية والصندوق وهو ما يعرف بالتعديل الآلي، حيث شهدت الأسعار منذ ذلك الوقت ارتفاعات متتالية.

ومن المنتظر أن ترتفع أسعار المحروقات العام المقبل بعد قرار خفض حجم الدعم عن المواد البترولية الذي جاء بطلب من الصندوق في إطار الرفع التدريجي للدعم ومن جهته أقر مشروع قانون المالية لسنة 2020 تقليص حجم الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بأكثر من 25 % حيث ينص على تخفيض الواردات النفطية بنحو 721 مليون طن وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي في تونس نتيجة تأثير الزيادة في أسعار المحروقات على معظم الأنشطة الاقتصادية.

يذكر أن إنتاج النفط في تونس في الوقت الحالي لا يتخطى الـ41 ألف طن في اليوم بعد أن كان يتجاوز 80 ألف طن قبل نحو 9 أعوام، إلا أن هذا التراجع كان سببه الصعوبات التي واجهتها شركات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات عقب ثورة 2011 ناهيك عن ضرورة تصديق البرلمان التونسي على كل رخص التنقيب والاستكشاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية