“مركزي البيضاء” يُشكك في بيانات نظيره بطرابلس

شكك المصرف المركزي في البيضاء، في بيانات مصرف ليبيا المركزي طرابلس التي نشرها قبل أيام بشأن الإنفاق والإيرادات العامة عن الفترة من يناير وأكتوبر الماضيين.

وذكر “مركزي البيضاء”، الذي يترأس مجلس إدارته علي الحبري، في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، الأحد، أن هناك عدم وضوح في عرض البيانات مخصصا بذلك اعتمادات الجهات العامة إلى جانب غموض في مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب وصفه.

وتطرق بيان المصرف إلى رسم “ضريبة مبيعات”، إذ قال إنه لا يتم تخصيص جزء منها للبلديات التي تم البيع لها والتحصيل منها، واصفا ذلك بـ”التحصيل السري” الذي يجعله دون الاستفادة منه أو توفر إجراءات شفافة بشأنه.

وأضاف المصرف أن هذه المبالغ لم تساهم بأي شكل من الأشكال في رسم ملامح إصلاح اقتصادي، مؤكدا أنها قامت بتحسين مناخ السوق الموازية ورواج أعمالها، بحسب البيان.

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