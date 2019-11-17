الوطنية للمطاحن تُخفّض أسعار الدقيق

خفضت الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف سعر طن الدقيق المنتج عبر مطاحنها وشمل قرار الخفض الكميات المبيعة والأسعار الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه قناة 218 أن الأسعار الجديدة تشمل الكميات المحجوزة وغير المستلمة اعتبارا من 13 نوفمبر الجاري.

وقررت الشركة بيع الأوزان ما بين الطن الواحد و15 طنا بـ1250 دينارا، بينما جاء سعر الكمية بين 16 طنا إلى 50 طنا بـ1230 دينارا، وللكميات بين 51 طنا و200 طن بـ1200 دينار للطن الواحد، بينما بلغت أسعار الكميات من 201 طن وما فوق بـ1150 دينارا للطن.

وشددت الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف أن التسليم يتم على ظهر الشاحنة ولا يشمل سعر ضريبة المبيعات والدمغة.

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