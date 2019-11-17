تشغيل الميناء التجاري برأس لانوف بعد توقفه لتسع سنوات

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، تشغيل الرصيف التجاري بميناء رأس لانوف باستقباله سفينة نقل بضائع، بعد توقفه عن العمل لتسع سنوات.

وأوضحت الشركة، أن ميناء رأس لانوف استقبل سفينة نقل البضائع (sun Discovrerer) محملة بمواد تشغيلية للمجمع الصناعي بالميناء، مشيرة إلى أن آخر سفينة نقل بضائع محملة بمواد تابعة للشركة تدخل الميناء كانت منذ تسع سنوات.

واعتبرت الشركة، أن تفعيل الرصيف التجاري بميناء رأس لانوف خطوة مهمة، مؤكدة أنه سيوفر للشركة إيراد إضافي، وسيساهم في تقليص حجم الأعباء على الشركة وتسريع وصول كافة المواد التشغيلية.

وأشارت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، إلى أنها تمر بمرحلة هامة وهي إعادة تشغيل المجمع الصناعي مجددا، مؤكدة وجود مساعي حثيثة بإشراف رئيس مجلس إدارة الشركة والجهات المعنية لإعادة نشاط الميناء التجاري كما كان سابقا، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وقال مدير إدارة المواد بالشركة أحمد الهوني، إن الشركة ستستمر في استيراد معظم المواد التشغيلية عبر ميناء رأس لانوف، وأن هذا تحقق بتظافر الجهود وتعاون كافة الجهات المعنية من أجل إعادة هذا المنفذ البحري الهام للعمل مجددا.

وبدأت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تستعيد مؤخرا عافيتها بعد إعلانها قبل أيام عن البدء في شحن منتج البولي إثيلين للسوق المحلي عقب توقفه عن الإنتاج منذ عام 2013.

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