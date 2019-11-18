الشحومي يكشف أسباب انخفاض الدولار أمام الدينار في السوق السوداء

كشف الخبير المالي ومؤسس سوق الاوراق المالية الليبي الدكتور سليمان الشحومي عن السبب وراء انخفاض سعر صرف العملات الصعبة بالسوق السوداء وخاصة الدولار الامريكي الذي يعاني من الجمود والتراجع منذ عدة أيام.

وأرجع الشحومي السبب وراء هذا الانخفاض إلى “التأثر بإشاعة تعديل سعر الصرف التجاري و بالتالي انعكس في السعر بالسوق الموازي”، وفقاً لتصريحات صحفية.

وقال الشحومي إن ذلك أحدث انعكاس في سعر بطاقات ارباب الاسر بالتبعية ، كما تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاخيرة الي ارتفاع حجم الدولارات المباعة من البنك المركزي ، مما يعني ازدياد المعروض و حتما هو احد الأسباب الرئيسيّة لتخفيض السعر بالسوق الموازي .

وكانت العملات الصعبة قد سجلت انخفاضا ملحوظا الايام الماضية مقابل الدينار فقد سجل الدولار الامريكي في اغلاق يوم امس الاحد سعر 4.0175 دينار وسجل اليورو 4.41 دينار بينما بلغ سعر الجنية الاسترليني 5.14 دينار.

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