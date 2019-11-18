أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|3.96 دينار
|3.95 دينار
|اليورو
|4.37 دينار
|4.29 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.07 دينار
|4.99 دينار
|الليرة التركية
|0.68 دينار
|0.60 دينار
|الدينار التونسي
|1.39 دينار
|1.31 دينار
|الجنية المصري
|0.23 دينار
|0.222 دينار
|الدينار الاردني
|5.55 دينار
|5.47 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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