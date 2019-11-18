اقتصاد

توصيل خدمات انترنت “هاتف ليبيا” إلى تيجي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعمل الفنيون بشركة هاتف ليبيا في تيجي على توصيل الخطوط الهاتفية “الدي سي ال” حيث تتم عملية التوصيل من خلال هذه الخطوط الأرضية

ويواصل الفنيون بكل ما أوتوا من جهد وقوة وتركيز توصيل الخطوط الهاتفية الـ”ADSL” وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول على خدمات أفضل للإنترنت

وتتم عملية التوصيل من خلال الخطوط الأرضية وهي مهمة شاقة ولكنها تحافظ على سلامة الخط الهاتفي من الإتلاف.

Clipويواجه العاملون بشركة هاتف ليبيا بتيجي بعض العراقيل التي تقف عائقا أمام سير العمل، ومع ذلك يبذلون قصارى جهدهم من أجل استكمال التوصيلات للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك