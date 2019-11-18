توصيل خدمات انترنت “هاتف ليبيا” إلى تيجي

يعمل الفنيون بشركة هاتف ليبيا في تيجي على توصيل الخطوط الهاتفية “الدي سي ال” حيث تتم عملية التوصيل من خلال هذه الخطوط الأرضية

ويواصل الفنيون بكل ما أوتوا من جهد وقوة وتركيز توصيل الخطوط الهاتفية الـ”ADSL” وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول على خدمات أفضل للإنترنت

وتتم عملية التوصيل من خلال الخطوط الأرضية وهي مهمة شاقة ولكنها تحافظ على سلامة الخط الهاتفي من الإتلاف.

Clipويواجه العاملون بشركة هاتف ليبيا بتيجي بعض العراقيل التي تقف عائقا أمام سير العمل، ومع ذلك يبذلون قصارى جهدهم من أجل استكمال التوصيلات للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية