منذ مطلع العام الحالي…قرابة 102 مليون دينار إيرادات جمارك ميناء مصراتة

قال رئيس قسم الخزينة بمركز جمارك ميناء مصراتة العقيد

أحمد أبوراوي، الاثنين، إن إيرادات جمارك الميناء منذ مطلع العام حتى منتصف نوفمبر

الجاري بلغت 101 مليون و568 ألف دينار.

وأكد أبوراوي، في تصريح للرائد، أن هذه الإيرادات ستذهب

للخزانة العامة للدولة، مُضيفًا أن تحصيل هذا المبلغ من الإيرادات كان مقابل رسوم

التصدير والاستيراد، والتخزين، والغرامات، إضافةً إلى الأختام جمركية.

وكان مركز جمارك ميناء مصراتة أعلن، في مايو المنصرم،

تحقيق إيرادات بقيمة 67 مليونا و 752 ألف دينار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام

الجاري.

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