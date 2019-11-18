السفير الأمريكي لدى ليبيا رئيسا فخريا لغرفة التجارة الأمريكية الليبية

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، موافقة السفير، ريتشارد نورلاند، على شغل منصب الرئيس الفخري للمنظمة، حيث من المتوقع أن تتعاون بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا، وغرفة التجارة الأمريكية الليبية على إقامة أنشطة تهدف إلى دعم استثمارات الشركات الأمريكية في ليبيا، وتعزيز الشراكة بين الشركات الليبية والأمريكية.

وقال نورلاند في تصريح له حسب موقع السفارة، إنه يدعم جهود غرفة التجارة الأمريكية- الليبية لتعزيز فرص الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا في قطاعات الطاقة والكهرباء، والأمن والرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى العمل مع غرفة التجارة الأمريكية- الليبية لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية، بهدف المساعدة في تعزيز الناتج الاقتصادي الليبي لصالح جميع الليبيين.

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