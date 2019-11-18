ميناء راس لانوف التجاري يعود للحياة بعد توقفه لـ 9 سنوات

استقبل ميناء راس لانوف التجاري سفينة نقل البضائع “صن ديسكفرور” التي تحمل على متنها مواد تشغيلية للمجمع الصناعي بالمدينة بعد توقف دام 9 سنوات.

وبهذا تكون هذه السفينة هي أول باخرة نقل بضائع محملة بمواد تابعة لشركة راس لانوف للنفط والغاز تدخل الميناء منذ توقفه عام 2010، إذ يعتبر تفعيل الرصيف التجاري بالميناء خطوة مهمة يوفر من خلالها إيرادا اضافيا للشركة بالإضافة إلى أنها ستسهم في تقليص حجم الأعباء على الشركة وتسريع وصول كافة الموادش التشغيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تمر بمرحلة هامة وهي مرحلة إعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد وبحسب تصريحات أحمد الهوني مدير إدارة المواد فإن الشركة ستستمر في استيراد معظم المواد التشغيلية عبر الميناء.

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