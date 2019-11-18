“طيران الإمارات” تشتري 50 إيرباص بـ16 مليار دولار

أبوظبي-العنوان

أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” اليوم الاثنين، عن صفقة مع شركة إيرباص لشراء 50 طائرة من طراز “ايه 900-350” بقيمة 16 مليار دولار، في خطوة بدت وكأنّها تهدف لإعادة تنظيم أسطول الشركة الإماراتية بعد تخليها عن عدد من طائرات “ايه 380” الضخمة لصالح طائرات أصغر وأقل كلفة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة “طيران الإمارات” للصحافيين خلال معرض دبي للطيران “أنا سعيد بالإعلان عن شراء 50 طائرة ايرباص 350 بقيمة 16 مليار دولار”.

ووقّع الشيخ أحمد الاتفاق مع غيوم فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات للشركة الإماراتية في مايو 2023.

وتملك المجموعة الإماراتية 113 طائرة إيرباص “ايه 380″، وتنتظر استلام 10 طائرات من نفس الطراز خلال الأشهر المقبلة. كما تملك 158 طائرة بوينغ 777، على أن تستلم 150 طائرة أخرى من هذا الطراز خلال السنوات القادمة.

وتحلّ اتفاقية الشراء هذه البالغة قيمتها 16 مليار دولار، محل اتفاقية نوايا وُقّعت في فبراير الماضي بقيمة 21,4 مليار دولار، حيث أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” حينها عن عزمها شراء 30 طائرة “ايه 350” و40 طائرة “ايه 330”.

ولم يوضح المسؤول الإماراتي سبب التخلي عن طراز “ايه 330” والاعتماد على طراز “ايه 350” وحده.

وقالت المجموعة في بيان إنّ الطائرات الجديدة تتيح “خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي”.

وتعتزم “طيران الإمارات” تجهيز هذه الطائرات “بأحدث المنتجات، وتوفير عدة توزيعات للمقاعد بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة”، وفقا للبيان.

و”طيران الإمارات” أكبر مشغّل لطائرات ايرباص 380 وبوينغ 777 على مستوى العالم.

وفي فبراير الماضي، طلبت المجموعة الاستعاضة عن العشرات من طائرات “ايه 380” التي كانت أعلنت نيتها الاستحصال عليها، بطلب شراء أربعين طائرة “ايه330-نيو” وثلاثين “ايه350”. ودفع هذا الأمر ايرباص إلى وقف إنتاج طائرة “إيه380” والتوقف عن تسليمها بحلول 2021.

المصدر-وكالات