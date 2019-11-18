ارتفاع قياسي للدينار الليبي مقابل الدولار لأعلى مستوى منذ 3 أعوام

سجلت السوق الموازية، مزيدا من ارتفاع سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال ختام التعاملات المسائية.

وسجلت أسعار الدولار إنخفاضها إلى أدني مستوي لها منذ 3 سنوات لتقترب من مستويات النصف الأول لسنة 2016 وقد ذكر متعاملين الْيَوْمَ أن الأسعار كسرت لأول مرة حاجز 4 د.ل .

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس:

-الدولار = 3.97 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.97.5 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.00 دينار مصرف الجمهورية

-دولار بشك المصدق =4.03 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.37 دينار

-الباوند =5.07 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.50 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.60 دينار

-100دينار ليبي =71.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =138دينار ليبي

-100دينار ليبي =401 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =138 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 135=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.70 دينار للجرام.