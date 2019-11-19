“ديوان المحاسبة” يبحث حلحلة مشاكل شبكة الكهرباء

دعا رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عمر عبد ربه صالح، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري، لضرورة الإسراع بمعالجة المشاكل التي تواجهها شبكة الكهرباء العامة وتُعمّق من أزمة طرح الأحمال.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر رئاسة ديوان المحاسبة في البيضاء، استعرض خلاله المسماري الوضع الحالي للشبكة العامة للكهرباء وأسباب عدم استيعابها لأحمال فصل الشتاء ما يتسبب في فرض ساعات طرح أحمال أطول على المواطنين.

واطّلع رئيس ديوان المحاسبة على المشاكل التي تواجه سير عمل محطتي لملودة وسوسة، وسُبل معالجتها بأقرب وقت ممكن.

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