الوطنية للنفط تدعو لتجنيب مرافقها خطر الاشتباكات

دعت المؤسسة الوطنية لوقف الاشتباكات والابتعاد عن مرافقها بشكل فوري عقب تجددها في جنوب طرابلس وذلك بعدما سقط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، ما تسبب في اشتعال حريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بجهود رجال الإطفاء الذين استطاعوا التعامل مع الحريق مشيرا إلى أنه لولاهم لامتد الحريق إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع الأمر الذي من شأنه أن يحدث كارثة حقيقية.

وفي السياق ذاته طالب صنع الله جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا مُشيراً إلى ضرورة الحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية كونها تمثل ممتلكات الشعب، حسب وصفه.

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