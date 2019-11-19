اقتصاد

الوطنية للنفط تدعو لتجنيب مرافقها خطر الاشتباكات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت المؤسسة الوطنية لوقف الاشتباكات والابتعاد عن مرافقها بشكل فوري عقب تجددها في جنوب طرابلس وذلك بعدما سقط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، ما تسبب في اشتعال حريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بجهود رجال الإطفاء الذين استطاعوا التعامل مع الحريق مشيرا إلى أنه لولاهم لامتد الحريق إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع الأمر الذي من شأنه أن يحدث كارثة حقيقية.

وفي السياق ذاته طالب صنع الله جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا مُشيراً إلى ضرورة الحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية كونها تمثل ممتلكات الشعب، حسب وصفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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