الدينار الليبي يقفز أمام العملات الأجنبية 

حالة انخفاض كبيرة سجلتها أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وخسر الدولار في تداولات اليوم عند الساعة الثالثة مساء 13 قرشا من قيمته وبيع مساء اليوم بـ3.860 دينار، أما اليورو فقد انخفض هو الآخر ما مقداره 7 قروش وبيع بـ4.270 دنانير هذه الانخفاضات شملت أيضا سعر كسر الذهب عيار 18 ليباع الغرام الواحد منها مساء اليوم بـ133 دينارا.

أما العملات الأخرى فقد تراجع الدينار التونسي أمام الدينار الليبي بشكل كبير وفقد من قيمته أربعة قروش وتم تداوله بـ1.360 دينار عند الحدود الليبية التونسية أما الليرة التركية فقد بيعت اليوم الثلاثاء على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ0.670 قرشا لليرة وانخفض بدوره الجنيه المصري ما مقداره قرشان وبيع بـ 0.220 قرشا.

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