تاجر عملة يكشف لـ218 أسرار هبوط الدولار

حالة انخفاض كبيرة تعيشها أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء على مدار أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.

وكشف أحد تجار السوق فضل عدم الكشف عن اسمه لـ218 أسرار هبوط الدولار الساعات الماضية والتي أرجعها إلى وفرة كبيرة في معروض النقد الأجنبي بينها الدولار قام بها التجار ولم يخف تخوفه من أن يتم استغلال الهبوط لعمليات شراء النقد الأجنبي، ليعقبها صعود طفيف بغرض تحقيق بعض المكاسب.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض الإشاعات تدور في كواليس السوق السوداء سربها بعض تجار العملة بأن المركزي ربما يعلن الأيام المقبلة عن إضافة 500 دولار أخرى لهذا العام كمخصصات لأرباب الأسر.

وعلى الصعيد الرسمي فقد تحصلت 218 على تصريح خاص قبل أيام من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي مختار الطويل الذي نفى بدوره وقتها تحديد سعر صرف جديد للدولار في المصرف المركزي بقيمة 2.90 دنانير للدولار، أي بمعنى تغيير قيمة الرسم ابتداء من ديسمبر المقبل نافيا أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي.

وأشار الطويل في حديثه لـ 218 إلى أن عملية بيع النقد الأجنبي تسير بشكلها الطبيعي في المصرف المركزي مؤكدا صدور بعض الشائعات لإحداث ربكة في المشهد العام، مبينا أن تجار العملة في السوق السوداء قد يقفون وراء مثل هذه الشائعات لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الثالثة من مساء اليوم بـ3.86 دينار.

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