رغم فرض قيود على سحب العملة الصعبة.. طوابير طويلة تمتد أمام المصارف اللبنانية

شهدت المصارف اللبنانية التي أعادت فتح أبوابها اليوم اصطفاف طوابير طويلة من المواطنين بعد إغلاق استمر أسبوعاً، مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض قيود مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.

حيث أغلقت البنوك معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان في 17 أكتوبر، وأعيد فتحها عقب إغلاق استمر أسبوعين في أول نوفمبر، لكنها أغلقت أبوابها مجدداً بعد ذلك بأسبوع بسبب إضراب الموظفين الذين شكوا من تهديدات من العملاء الذين يريدون سحب أموالهم.

ولتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان، يوم الأحد الماضي أن الحد الأقصى للسحب النقدي من العملات الأجنبية ألف دولار أسبوعياً، وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط.

هذا ويقول مصرف لبنان المركزي أن الودائع آمنة وأن لديه القدرة على الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

