الشحومي يتحدث عن أسباب انتعاش الدينار وأهمية إجراء تخفيض لسعر الدولار من قبل المركزي

تحدث الخبير المالي ومؤسس سوق الاوراق المالية الليبي الدكتور سليمان الشحومي اليوم عن انتعاش الدينار أمام العملات الأجنبية من جديد وأهمية اجراء تخفيض جديد لسعر الدولار من قبل المصرف المركزي.

وذكر الشحومي في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن تقرير المركزي (طرابلس) الأخير أشار إلى تقلص الفجوة بين سعر الدولار المعروض من قبله، وسعره بالسوق الموازي، مضيفاً أن هذا يعني اهتمام المركزي بتقليص الفجوة .

وأضاف الشحومي أن المركزي أمام خيارين اما تعظيم ايرادات بيع الدولار وذلك بالإبقاء علي نفس السعر السابق لمدة اطول او تخفيض السعر والاستمرار في الاقتراب اكثر من السعر التوازني للدولار امام الدينار.

وقال الشحومي “وفقا للسعر بالسوق الموازي والذي بدأ يقترب اكثر من تقليص الفجوة، فإنه قد حان الوقت لإجراء تخفيضٍ جديد للسعر المعروض من قِبل المصرف المركزي .

وكان الشحومي أرجع في تصريحات صحفية سابقة إلى أن السبب وراء انخفاض سعر الدولار إلى “التأثر بإشاعة تعديل سعر الصرف التجاري وبالتالي انعكس في السعر بالسوق الموازي”.

وقال الشحومي إن ذلك أحدث انعكاس في سعر بطاقات ارباب الاسر بالتبعية ، كما تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاخيرة الي ارتفاع حجم الدولارات المباعة من البنك المركزي ، مما يعني ازدياد المعروض و حتما هو احد الأسباب الرئيسيّة لتخفيض السعر بالسوق الموازي .

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