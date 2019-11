اتفاق تجاري جديد يجمع الولايات المُتحدة الأمريكية مع اليابان!

صادق مجلس النواب الياباني على اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة، يفتح المجال أمام خفض الرسوم الجمركية في العام المقبل على البضائع التي تشمل سلعاً زراعية أمريكية ومعدات يابانية.

حيث وقعت طوكيو وواشنطن الشهر الماضي رسمياً على اتفاق تجاري محدود لخفض الرسوم الجمركية، لكن ثمة ضبابية حيال مدى التقدم، الذي يمكن أن تحرزه اليابان في التفاوض على إلغاء الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية ومكوناتها.

وسيجري التصويت في مجلس المستشارين على المقترح الحكومي بإقرار الاتفاق التجاري، لكن موافقة مجلس النواب ستزيد من فرص دخوله حيز التنفيذ في يناير المقبل.

من جهته علق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على الاتفاق قائلاً أنه سيعود بالفائدة على اليابان مثل الولايات المتحدة.

