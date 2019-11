انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي في ظل قلق بسبب التقدم المحدود في مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء الرسوم التجارية فضلاً عن زيادة المخزونات الأمريكية.

حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 27 سنتاً إلى 56.78 دولار للبرميل فيما انخفضت عقود مزيج برنت بواقع 20 سنتاً إلى 62.24 دولار.

هذا وأشارت مصادر صينية أنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.

The post التقدم المحدود في المحادثات التجارية يدفع أسعار النفط للانخفاض appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا