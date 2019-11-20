افتتاح حاضنة الأعمال “ستريم” في طرابلس

افتتحت أمس الثلاثاء في طرابلس حاضنة الأعمال “ستريم” بحضور وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي ونائبة السفير البريطاني في ليبيا فلوس وليسون بالإضافة لعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمدير التجاري لشركة ليبيانا عبدالوهاب الشاوش.

وستعمل “ستريم” على تعزيز القدرات الشبابية وتنمية الابتكار والاهتمام بالمبدعين من خلال ورش عمل تهدف لدعم الشركات الناشئة والصغرى في مجالات عديدة.

كما ستخصص حاضنة الأعمال الجديدة الدعم لأفكار المبتكرين في مجالات تقنية الاتصالات والمعلومات من خلال معمل تصنيع متطور (فاب لاب).

يُشار إلى “ستريم” تُموّل من الحكومة البريطانية وهي من تنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا، وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

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