اقتصاد

افتتاح حاضنة الأعمال “ستريم” في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت أمس الثلاثاء في طرابلس حاضنة الأعمال “ستريم” بحضور وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي ونائبة السفير البريطاني في ليبيا فلوس وليسون بالإضافة لعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمدير التجاري لشركة ليبيانا عبدالوهاب الشاوش.

وستعمل “ستريم” على تعزيز القدرات الشبابية وتنمية الابتكار والاهتمام بالمبدعين من خلال ورش عمل تهدف لدعم الشركات الناشئة والصغرى في مجالات عديدة.

كما ستخصص حاضنة الأعمال الجديدة الدعم لأفكار المبتكرين في مجالات تقنية الاتصالات والمعلومات من خلال معمل تصنيع متطور (فاب لاب).

يُشار إلى “ستريم” تُموّل من الحكومة البريطانية وهي من تنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا، وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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